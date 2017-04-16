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16 Nisan 2017 22:55

Antalya’da konvoylu "evet" kutlaması

Türkiye genelinde referandumdan çıkan "evet" sonucu Antalya’da konvoylar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Antalya’da konvoylu

16 Nisan 2017 22:55


Resmi olmayan sonuçlara göre referandumdan evet sonucunun çıkması AK Parti Antalya İl Başkanlığında coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla il başkanlığı önüne gelen binlerce kişi referandum şarkıları eşliğinde evet sonucunu kutladı. Polis bir olumsuzluğun yaşanmaması nedeniyle il binası çevresinde ve Gazi Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyen merdiveni dahi dolduran partililer, sloganlar ve seçim şarkılarıyla zaferlerini doyasıya yaşadı. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte AK Parti İl Binası önündeki kalabalık daha da arttı. Kentin çeşitli noktalarından konvoy oluşturan vatandaşlar il binası önünden klakson ve ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmasını istemeyen polis, yol kenarına sıralanarak önlemi aldı. Vatandaşların evet coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.




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