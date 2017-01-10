Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 12:59

Antalya’da Konyaaltı sahilinde görsel şölen

Antalya’da Konyaaltı sahilinde görsel şölen

10 Ocak 2017 12:59

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki dev dalgalar ve soğuk hava nedeniyle oluşan buhar görsel şölen sundu.
Antalya’da kent merkezinde yağış etkisini sürdürürken yüksek kesimle beyaza büründü. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise eşsiz bir doğa olayına sahne oldu. Sahilde oluşan dev dalgalar Akdeniz Bulvarına kadar ulaştı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olması nedeniyle sahili buhar kapladı. Dalgaların buhar eşliğinde adeta dans ederek sahile vurması ise eşsiz bir manzara oluşturdu. Sahilin yandığını düşünen çok sayıda Antalyalı ise bu doğa olayını görüntülemek için yürüyüş bandına geldi. Araçlarını parkeden onlarca kişi bu eşsiz manzarayı cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi, öz çekim yaptı.
"Deniz kabardı"
Ozan Volkan Cemiloğlu ilk kez böyle bir manzara il karşılaştığını belirterek, ”Harika bir görüntü. Deniz adeta kabardı. Sis oluştu çok güzel bir görüntü. Sıcak soğuk farkından dolayı oluşan bir olay. Antalya için çok güzel bir görüntü” diye konuştu.
" İlk kez böyle doğa olayı oldu"
20 yıldır Antalya’da yaşadığını söyleyen Rahşan Gülveren, “İzmirliyim, deniz çocuğuyum. İlk kez böyle bir doğa olayı yaşıyorum. Eşimle yoldan geçerken acaba sahilde doğal gaz borusunun patladığını zannettik. Çok güzel, harika bir manzara. Doğanın mucizesi gibi bir şey. Fotoğraf ve video ile bu anı ölümsüzleştirdik” dedi.
"İlk kez gördüm"
Geçerken manzaraya tanık olduklarını ifade eden Sebahat Çolak, “İnanılmaz bir manzara. Hayran oldum. Saatlerce bu görüntüyü izleyebilirim. Yıllardır Antalya’dayım ilk defa böyle bir görüntü görüyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç