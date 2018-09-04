Antalya’da korkutan ev ve araba yangını

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Mahallesi Gümüş Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangın bir anda büyüdü. Ev sahibi Mustafa Gökpınar’ın (55) evde olmadığı bir anda çıkan yangını alt kattaki kiracısı Ümmani Çelik fark etti.

Olay anını anlatan Çelik, "Evden birden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen ev sahibini aradım. Evde yokmuş. Hemen geldi. Yangının neden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Ümmani Çelik’in haber vermesi üzerine evine gelen Mustafa Gökpınar, fenalık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökpınar’ı Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 3, Orman İşletme Müdürlüğünün bir arazöz ile söndürme çalışmalarına başladığı yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında bir ev ve bir araba küle döndü.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmeye çalışken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.