Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 12:33

Antalya’da korkutan ev ve araba yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangından bir ev ve bir araba küle döndü.

Antalya’da korkutan ev ve araba yangını

04 Eylül 2018 12:33


Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Mahallesi Gümüş Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangın bir anda büyüdü. Ev sahibi Mustafa Gökpınar’ın (55) evde olmadığı bir anda çıkan yangını alt kattaki kiracısı Ümmani Çelik fark etti.


Olay anını anlatan Çelik, "Evden birden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen ev sahibini aradım. Evde yokmuş. Hemen geldi. Yangının neden çıktığını bilmiyorum" dedi.


Ümmani Çelik’in haber vermesi üzerine evine gelen Mustafa Gökpınar, fenalık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökpınar’ı Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 3, Orman İşletme Müdürlüğünün bir arazöz ile söndürme çalışmalarına başladığı yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında bir ev ve bir araba küle döndü.


İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmeye çalışken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç