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09 Ocak 2017 15:36

Antalya’da korkutan teras yangını

Antalya’da korkutan teras yangını

09 Ocak 2017 15:36

Antalya’da bacadan çıkan yangında dubleks dairenin terası küle döndü.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2535 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın dubleks bölümünde çıktı. Soba bacasından çıkan kıvılcımlar ahşap terasa sıçradı. Ev sahibi Asım Ertonga durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak alevler içindeki terasa ulaştı. Dubleks bölümün de zarar gördüğü yangında teras tamamen kül oldu. Ayağından yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalabalık ise itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.



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