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07 Eylül 2018 13:17

Antalya’da kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık

Antalya’da bankadan kredi çekme vaadiyle bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya’da kredi çekme vaadiyle dolandırıcılık

07 Eylül 2018 13:17


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran H.Y, bankadan kredi çekme vaadiyle 11 bin 400 lirasının alındığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ve alınan ifade doğrultusunda H.Y’den parayı alan şüphelilerin V.K. ve "bankacı Sedat" diye kendini tanıtan H.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelilerin bankanın kredi vermediği H.Y’ye 150 bin lira kredi çıkarmayı taahhüt ettikleri, bunun karşılığında da 11 bin 400 lirasını aldıkları öne sürüldü. Şüpheli V.K’nın "dolandırıcılık, tehdit ve borçlunun ödeme şartını ihlal" suçlarından, H.Ö’nün ise "sahtecilik" suçundan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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