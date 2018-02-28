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28 Şubat 2018 13:01

Antalya’da kullanılmayan binada şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi metruk binada ölü bulundu.

Antalya’da kullanılmayan binada şüpheli ölüm

28 Şubat 2018 13:01


Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 550 Sokak üzerindeki metruk bir binada yaşayan 25 yaşlarındaki gencin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Geri dönüşüm malzemesi toplayan ve yaklaşık 2 aydır harabe evde yaşayan gencin, üzerinden kimlikte çıkmadı.




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