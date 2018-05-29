Antalya’da kumar operasyonları

Operasyonda kumar oynattığı belirlenen 18 şüpheli yakalanırken, 253 kişiye 65 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya’da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde kumar operasyonları düzenlendi. Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde 18 ayrı noktaya düzenlenen operasyonlarda, kumar oynattığı belirlenen 18 şüpheli yakalanırken, 253 kişiye 65 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 5 dernek, 2 lokal, 5 kıraathane ve 2 lokalin denetlenmesinde ise 2 kahvehanenin ruhsatsız ve tabelasız olduğu, 2 derneğin alındı belgesi ve dernek tabelasının bulunmadığı, 2 işyerinde sigara içildiği, 5 dernekte “5253 Sayılı Kanun’a Muhalefet (dernekte yuvarlak masa bulunması)” ettikleri tespit edilerek tutanak tutuldu.

Suç eşyası ve delili olduğu değerlendirilen 6 adet hava üflemeli tombala makinesi, 900 tombala kartı, 6 adet metal boru üzerine monte edilmiş göz kamera ve çıkan rakamları salona yansıtmak amaçlı kullanılan 6 adet TV’ye el konuldu.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 18 şahıs haklarında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Temin Etmek”, “1072 Sayılı Kanun’a Muhalefet” ve “Mühür Bozma” suç konularından işlem yapıldı.