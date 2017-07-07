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07 Temmuz 2017 09:45

Antalya’da kumar operasyonu

Antalya düzenlenen kumar operasyonunda 327 kişiye 74 bin 229 TL cezai işlem uygulanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da kumar operasyonu

07 Temmuz 2017 09:45


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 42 personel ile il merkezinde kumar operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, herhangi bir işletme izni bulunmayan 9 adreste 32 kişinin GBT kayıtlarını sorgulayan ekipler, 8 adet tombala makinesi ile suç eşyası ve delili olma nitelikli muhtelif materyallere el koydu. Ayrıca 24 şahsa şüpheli sıfatıyla işlem yapan ekipler, 327 kişiye Kabahatler Kanunundan toplam 74 bin 229 TL cezai işlem uyguladı. Aranan 2 kişi ise gözaltına alındı, 8 adrese mühür bozmaktan işlem yapıldı.




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