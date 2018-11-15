Antalya'da kumar operasyonu

Antalya'da polis tarafından, tombala ve kumar oynatılan dernek ve kahvehanelere operasyon düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçesinde bulunan dernek ve kahvehanelere tombala ve kumar operasyonu yaptı. Eş zamanlı çok sayıda adrese baskın yapan polis, tombala ve kumar oynatılan iş yerlerine ceza adli ve idari işlem yaptı. Operasyonlarda kumardan elde edildiği tespit edilen 17 bin lira geçirilirken, 18 adet bilgisayar, 7 adet televizyon, 3 adet tombala makinesi ve motoru, 510 adet para yerine geçen oyun pulu, 17 deste oyun kartına el koyuldu. Ayrıca 26 kişiye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken 305 kişiye ise, 79 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.