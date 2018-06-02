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02 Haziran 2018 14:46

Antalya’da LGS heyecanı

Antalya’da da Liseye Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.

Antalya’da LGS heyecanı

02 Haziran 2018 14:46

Yüz binlerce 8’inci sınıf öğrencisi, ‘nitelikli’ liseye yerleşebilmek için ter döktü.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav sabah saat 09.30’da başladı. Antalya’da çeşitli okullarda binlerce öğrenci ve veliler, sabahın erken saatlerinde çocuklarının sınava gireceği okullara gitti. İki bölüm halinde uygulanan ve öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sabah 09.30’da başlayan ve 75 dakika süren sözel bölümde öğrenciler 50 soruya, 11.30’da başlayan ve 60 dakika süren sayısal bölümde ise öğrenciler 40 soruya cevap verdi. Sınav süresince okul çevrelerinde bulunan park ve bahçelerde bekleyen veliler ise çocuklarının başarısı için dua etti.




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