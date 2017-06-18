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18 Haziran 2017 10:30

Antalya’da LYS-3 Maratonu

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonunun son oturumu olan LYS-3 Edebiyat ve Coğrafya testi başladı.

Antalya’da LYS-3 Maratonu

18 Haziran 2017 10:30

Adaylar 09.45 kuralına takılmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yerlerini alırken, sınava yine son dakikada yetişen adaylar da oldu.


Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) sona gelindi. TS puan türüyle tercih yapacak öğrencileri daha çok ilgilendiren LYS-3 (Edebiyat-coğrafya) saat 10.00’da başladı. Adaylar, 09.45 kuralına takılmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde yerlerini almaya başlarken sınava koşarak son dakikada yetişen öğrenciler de oldu. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrencilerin sınava geç kalmaması için uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri ve görevliler fakülte bahçesine çıkarak sınava girecekler için uyarı yaptı. Bazı adaylar son saniyelerde koşarak sınava yetişti. Sınavın başlamasının ardından polis ve görevliler, fakülte bahçesinde bekleyen aileleri uzaklaştırdı. Bekleyen aileler çocukları için bol bol dua etti.




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