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Antalya'da “Mahallede Şenlik Var” etkinliği

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde “Mahallede Şenlik Var” etkinliği düzenlendi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde “Mahallede Şenlik Var” etkinliği düzenlendi.


Korkuteli Belediye tarafından düzenlenen “Mahallede Şenlik Var” etkinliği Bozova Mahallesi'nden başladı. Etkinlikte tiyatro oyuncusu Yaşar Uz'un Meddah gösterisi, Korkutelili Mahalli Sanatçılar ve İsinda Dans Akademisi Halk Oyunları ekibinin gösterisi yer aldı. Etkinliğe, Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Manavoğlu ve Recep Şahin ve vatandaşlar katıldı. İsinda Dans Akademisi Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle start alan program Yaşar Uz'un meddah gösterisinden sonra mahalli Sanatçılar yöresel türküleri seslendirdiler.


Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban, “Kültürel ve sosyal etkinlikleri vatandaşın ayağına, mahallesine götürmek, hemşerilerimizle iç içe olabilmek için başlatılan projemizdir. ‘Mahallede Şenlik Var' Projemizin ilkini bugün Bozova Mahallemizde gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan siz misafirlerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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