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30 Haziran 2017 17:41

Antalya’da market gaspçısı yakalandı

Antalya’da bir marketin şubesinden tehditle 300 lira gasp eden şahıs, kolundaki dövme sayesinde yakalandı.

Antalya’da market gaspçısı yakalandı

30 Haziran 2017 17:41


Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Varsak Ayanoğlu Mahallesi’ndeki bir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyeri tehdit edip 300 lira gasp etmişti. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkalini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Birkaç gün önce aynı bölgede yaşlı bir kişinin parasının gasp edilmeye çalışıldığı ihbarını alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlı O.B’yi gözaltına aldı. Polis, şüphelinin kolundaki kartal dövmesiyle marketteki gaspçının dövmenin aynı olduğunu fark etti.


Emniyetteki ifadesinde marketten 300 lirayı gasp ettiğini itiraf eden şahıs, "yağma ve gasp girişimi" suçlamalarından adliyeye sevk edildi.




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