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21 Mayıs 2018 12:27

Antalya’da Mavi bayraklı Falez plajları açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalyalıları falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluşturduğu falez plajları, hizmet vermeye başladı.

Antalya’da Mavi bayraklı Falez plajları açıldı

21 Mayıs 2018 12:27


Plajlarında ‘Mavi Bayrak’ dalgalandıran Muratpaşa Belediyesi’nin, falez plajları hizmet vermeye başladı. İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı, Erenkuş ve Konserve plajları müdavimlerini ağırlamaya başladı. Muratpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl 3 olan mavi bayrak sayısını 4’e çıkardı.



19 Mayıs’ı kutladılar


Bu yıl, İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak. Hizmet vermeye başlayan mavi bayraklı İnciraltı Plajı’ndan, 19 Mayıs Cumartesi günü yararlanan Muratpaşalılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Türk bayrakları açarak kutladı.



Güvenli plajlar


Muratpaşalılar’ın, üç yıl öncesine kadar falez kıyı bandında güvensiz noktalardan denize inebildiklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Falez Plajlarında belediyecilik anlayışımızı ve sürdürülebilir bir çevre için yönetim planımızı hayata geçirdik. Mevcut iniş noktalarını, doğal dokuya zarar vermeden sağlıklı hale getirip komşularımızın kullanımına sunduk. İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak olması bizim ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.




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