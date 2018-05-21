Antalya’da Mavi bayraklı Falez plajları açıldı

Plajlarında ‘Mavi Bayrak’ dalgalandıran Muratpaşa Belediyesi’nin, falez plajları hizmet vermeye başladı. İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı, Erenkuş ve Konserve plajları müdavimlerini ağırlamaya başladı. Muratpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl 3 olan mavi bayrak sayısını 4’e çıkardı.

19 Mayıs’ı kutladılar

Bu yıl, İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak. Hizmet vermeye başlayan mavi bayraklı İnciraltı Plajı’ndan, 19 Mayıs Cumartesi günü yararlanan Muratpaşalılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Türk bayrakları açarak kutladı.

Güvenli plajlar

Muratpaşalılar’ın, üç yıl öncesine kadar falez kıyı bandında güvensiz noktalardan denize inebildiklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Falez Plajlarında belediyecilik anlayışımızı ve sürdürülebilir bir çevre için yönetim planımızı hayata geçirdik. Mevcut iniş noktalarını, doğal dokuya zarar vermeden sağlıklı hale getirip komşularımızın kullanımına sunduk. İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak olması bizim ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.