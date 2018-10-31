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Antalya'da meme kanserine karşı farkındalık semineri

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.

Ş. (AEDAŞ), çalışanlarına yönelik meme kanserine karşı farkındalık semineri düzenledi.


AEDAŞ, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'na çalışanlarına yönelik düzenlediği özel seminer ile destek verdi. Çalışanlarına meme kanserinde erken teşhisin önemi hakkında bir söyleşide buluşan Antalya Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Ateş, katılımcılara düzenli kontrolün hayat kurtardığını anlattı. Büyük katılım ile gerçekleştirilen söyleşide Op. Dr. Ateş, çalışanların sorularını da yanıtladı.



Erken teşhis hayat kurtarır


Türkiye'de en sık görülen üç kanser türünden biri olan meme kanserine karşı erken teşhisin büyük bir önem taşıdığına işaret eden Ateş, ‘‘Her ay ayna karşısında elinizle mutlaka kendi kontrolünüzü yapın” uyarısında bulundu. Ailesinde kanser geçmişi olanların ve 40 yaşın üzerindekilerin yıllık kontrollerini düzenli olarak yaptırmalarının önemine dikkat çeken Ateş, meme kanseriyle ilgili bilinç düzeyinin giderek arttığına da işaret etti.

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