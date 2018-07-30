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30 Temmuz 2018 15:02

Antalya’da merak uyandıran ölüm

Antalya’da kullanılmayan ikametin yanındaki çalkılıkta ölü bulunan bir şahsın, kim olduğunu merak eden mahalleli, cep telefonları ve balkondan dürbünlerle cesedin yüzünü görebilmek için çaba gösterdi.

Antalya’da merak uyandıran ölüm

30 Temmuz 2018 15:02



Olay, 12.30 sularında Muratpaşa İlçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan bir ikametten kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtar olay yerine gelip kokunun kaynağını tespit etmeye çalışırken, evin hemen yanındaki çalılık alanda yüz üstü vaziyette erkek cesedi olduğunu gördü. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan erkek şahsın uyuşturucu kullanarak öldüğü iddia edilirken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Dürbünle izlediler


Öte yandan sokak üzerindeki ikametin hemen yanında ceset olduğunu duyan mahalleliler, şahsın kim olduğunu merak edip olay yerine geldi. Bazı vatandaşlar cesede olabildiğince yaklaştı. Bazıları cep telefonlarından tespit etmeye çalıştı, bazıları ise balkondan dürbünle şahsı inceledi.




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