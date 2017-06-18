Antalya’da mescitten elektrikli süpürge hırsızlığı

Antalya’da iki gün önce Balıbey Camii’nde yaşanan vantilatör hırsızlığının ardından bu kez de Kepez ilçesi Ulus Mahallesi’ndeki Hacı Şebap Mescidi’nde elektrikli süpürge hırsızlığı yaşandı. Camiye üç gün önce iftar saatine yakın bir zamanda gelen 20-25 yaşlarındaki bir genç, cami içinde inceleme yaptı. Dolapları ve minber altını inceleyen hırsız, iki yıl önce bir hayırseverin bağışladığı 2 bin 400 TL değerindeki elektrikli süpürgeyi gözünü kestirdi. Şüpheli ilk olarak süpürgeyi alıp caminin giriş kısmına getirdi. Dışarı çıkıp etrafın güvenli olduğunu anlayınca şüpheli süpürgeyi alıp karşıdaki otoparka götürdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hacı Şebap Mescidi İmamı İbrahim Akbayır, mübarek Ramazan ayı içinde yaşanmaması gereken bir hırsızlık olayı yaşadıklarını kaydetti. Bir gencin camiden elektrikli süpürgeyi çaldığını aktaran Akbayır, “Cuma günü sabah çocuklarımızla ders yaparken temizlikçiler geldi. Süpürgeyi istedim. Çocuklar süpürge yerinde yok dediler. Kamera kayıtlarını incelediğimde elektrikli süpürgenin iftar saatinde çalındığını gördüm. Hırsız rahat bir tavırla cami içinde geziyor, dolapları kontrol ediyor. İşine yarayan süpürgeymiş ve götürdü. Süpürgeyi bundan 2 yıl önce 2 bin 400 TL’ye almıştık. Artık camimize bir süpürge almamız gerekir. Cemaatimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle yeniden camimize süpürge alacağız” dedi.

Abdülmüttalip Tüzer adlı vatandaş ise, iftara kısa bir süre kala süpürgenin çalındığını kaydetti. Tüzer, “Şüpheli cami içine giriyor keşif yapıyor, dolapları arıyor, minberin altındaki süpürgeyi görüyor. Hırsız süpürgeyi alıp kapının önüne koyuyor, son keşfin ardından otoparkın arkasından alıp gidiyor. Ne diyelim Allah ıslah etsin. Ama süpürge gitti. Caminin şimdi süpürgesi yok. Cemaatten zaten az para toplanıyor, hoca nasıl süpürge alacak onu düşünüyoruz” diye konuştu.