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29 Kasım 2017 20:25

Antalya’da Mevlit Kandili coşkusu

ANTALYA (İHA) – Antalya’da Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Antalya’da Mevlit Kandili coşkusu

29 Kasım 2017 20:25


Mevlit Kandili tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da kutlandı. Hz. Muhammed’in doğduğu günün 1446’ncı yıldönümünde Mevlit Kandilini kutlamak isteyenler, Osmanlı döneminde 1570 yılında Karaman Beyi Murat Paşa tarafından yaptırılan Muratpaşa Cami’sine akın etti. Kandil gecesi vesilesi ile dolan camide vatandaşlar yatsı namazı kılıp dua etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi çalışanları cami önünde vatandaşlara, kandil nedeniyle tatlı ve kandil simidi ikram etti. Kandil programı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.




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