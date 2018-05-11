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11 Mayıs 2018 10:22

Antalya’da meyve üreticisini dolu ikinci kez vurdu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı ikinci kez üreticiye zarar verdi.

Antalya’da meyve üreticisini dolu ikinci kez vurdu

11 Mayıs 2018 10:22

Şiddetli dolu yağışında tonlarca meyve yere döküldü. Dolu yağışı sonrası meyve bahçelerinin içerisi adeta beyaza büründü.


Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı kayısı ağaçlarının üzerinde bulunan meyveleri yere döktü. Ceviz büyüklüğünde olan dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle kayısı ve bademin yetiştiği merkez köylerde dolu nedeniyle meyvelerin bir kısmı yere dökülürken, bir kısmı ise dalında zarar gördü. Yaprakların parçalanıp, delindiği meyve ağaçları dikkat çekti. Dolu yağışı sonrası ise meyve bahçelerinin beyaza büründüğü görüldü. Mahallede çiftçilik yapan Yaşar Çıragöz, bahçelerin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü ifade ederek, "İkinci kez zarara uğradık. Tonlarca meyvemiz zarar gördü. Allah daha da beterinden korusun" dedi.




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