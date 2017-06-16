Antalya’da midye operasyonu

Halk sağlığını hiçe sayarak bir gecekondunun merdiven altında üretim yapanlara para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Muratpaşa İlçe Müdürlüğünden gıda denetçileri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi 1720 Sokak’taki müstakil bir evde sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Baskında müstakil evin merdiven altı bölümlerinde istenmeyen görüntülere rastlandı. Hijyen kurallarının yok sayıldığı evde üretilen midye dolmaların eski tencere ve çuvalda saklandığı görüldü.

Zabıta ekiplerini karşılarında görenler bir kazan midyeyi evin damına kaçırdı. Ekipler evin çevresinde, deposunda ve damda yaptıkları aramada saklanan midyeleri tespit etti. Midyelerin içine konulan malzeme de ekipler tarafından imha edilmek üzere götürüldü. Ekipler, evde yaklaşık 500 kilogram satışa hazır midye dolma, bir buzdolabı, bir merdaneli çamaşır makinesi, ocak ve tencerelere el koydu.

Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. İlkel koşullarda üretilen midyelerin üzerine konan sinekler de dikkat çekti. Midye ürettiği belirlenen A.E.’ye 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi A bendi gereğince, ‘hijyen esaslarına aykırılık’ suçundan 3 bin 602 TL para cezası uyguladı. Aynı eve daha önce de operasyon yapıldığı ve yine para cezası uygulandığı öğrenildi.