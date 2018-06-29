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29 Haziran 2018 14:49

Antalya’da midye operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde sağlıksız koşullarda hazırlanan 500 kilogram midyeye el koydu.

Antalya’da midye operasyonu

29 Haziran 2018 14:49


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi’nde sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Midyeler çuvallarda ve leğende


Operasyonda, hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların üzerinde sineklerin gezdiği, midyelerin içi kirli su ile dolu leğenlerde saklandığı tespit edildi. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. 500 kilogram midyeye imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca midye yapımında kullanılan malzemeler ile 1 adet merdaneli çamaşır makinesi ve 1 adet ocak imha edilmek üzere müsadere edildi. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.



Denetimler artacak


Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.




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