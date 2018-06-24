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24 Haziran 2018 11:46

Antalya’da milyonerin aracından hırsızlığa 4 tutuklama

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen şahsın lüks otomobilinin bagajından 570 bin lira çalan 5’kişiden 4’ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

Antalya’da milyonerin aracından hırsızlığa 4 tutuklama

24 Haziran 2018 11:46


Olay, 29 Mayıs akşamı Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak’ın (32) lüks aracının bagajında bulunan 570 bin lira çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22) S.Ç. (24) ve Ç.Ü. (19) isimli kadını yakaladı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, S.G. ise serbest bırakıldı.




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