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20 Mayıs 2018 10:16

Antalya’da miniklere hijyen eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, ‘Hijyen Şart’ kampanyası kapsamına Sabiha Gökçen Anaokulu’nda doğal sabun yapım atölyesi kurdu, çocuklara sabun yapımını öğretti.

Antalya’da miniklere hijyen eğitimi

20 Mayıs 2018 10:16


Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Hijyen Şart” kampanyası kapsamında Sabiha Gökçen Anaokulu’nda doğal sabun yapım atölyesi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anaokulu öğrencilerine doğal sabun yapımı öğretilirken hijyen eğitimi de verildi.


Eğitimin ardından minik öğrencilere sertifikalarını Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Şimşek verdi. Törende ayrıca Okul Müdürü Aslı Kanbir, Muratpaşa Belediyesi’ne yıl boyunca devam eden hijyen çalışmaları dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.


Muratpaşa Belediyesi, devam eden kampanya çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Anaokulu, Ayten Çağıran Anaokulu, Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Kreşinde halk sağlığını etkileyecek pozisyonlarda görev alan personele birlikte 4 bin 500 öğrenciye hijyen eğitimi verdi.




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