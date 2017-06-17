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17 Haziran 2017 11:24

Antalya’da motosiklet kazası: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Antalya’da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı.

Antalya’da motosiklet kazası: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

17 Haziran 2017 11:24


Kaza, 11 Haziran 11.50 sularında Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi 280 Sokak’ta meydana geldi. Babası Bekir Er’in 07 EOF 92 plakalı motosikleti alan Hilmi Süleyman Er(14), arkasına kardeşi Emine Gülsüm Er’i de (7) alarak dolaşmaya çıktı. Mahallede dolaşan kardeşlerin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İlyas K., yönetimindeki 07 BKB 14 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kardeşlerden Hilmi Süleyman Er, 112 Acil Servis ambulansıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kız kardeşi Emine Gülsüm Er ise, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Emine Gülsüm Er, hayatını kaybetti.


Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Emine Gülsüm Er’in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere Gaziler Mahallesi’ne götürüldü.




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