Antalya’da Murat Dalkılıç rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeker tadında bir bayram’ sloganıyla hazırladığı bayram programında ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç sahne aldı. Bayramın ikinci gününde Karaalioğlu Parkı’na akın eden Antalyalılar, önce alandaki animasyon gösterileri ve basketbol şovuyla keyifli dakikalar geçirdi. Sahne enerjisi ve hareketli şarkılarıyla muhteşem bir sahne performansı sergileyen Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce Antalyalı, şarkılara hep birlikte eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de konseri vatandaşlar arasında izledi. Türel, vatandaşların özçekim isteklerini de geri çevirmedi.

Murat Dalkılıç’a çiçek takdim eden Türel, sanatçıya sahne performansı için teşekkür etti.

Antalyalılara seslenen Başkan Türel, “Az önce Cumhurbaşkanımızla görüştüm, bu vesileyle kendilerinin bayram tebriğini ve selamını siz değerli hemşehrilerime iletiyorum” dedi.

Konser öncesinde Karaalioğlu Parkı’nda animasyon ekibi tarafından mini bir kortej gerçekleştirilirken, akrobatik smaç gösteri ekibi Karizma Show, basketbol gösterisiyle bayram eğlencelerine renk kattı. Vatandaşlar nefes kesen gösterileri keyifle izledi.

Antalya’da Bayram coşkusu son gün de sürecek. Bayramın son gününde ünlü sanatçı Berkay sahne alacak. Etkinlikler saat 12.00’de çocuklar için hazırlanan şovlarla başlayıp, 20.30’da Berkay konserleriyle devam edecek.