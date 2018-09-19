Antalya'da muz üretimi 5 yılda yüzde 177 arttı

Son 5 yılda il genelinde muz üretim alanlarında yüzde 75'lik artış olduğunu belirten Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretim miktarında ise yüzde 177 artış olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya'da muz yetiştiriciliğinin her geçen gün arttığını belirten Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, son 5 yılda il genelinde muz üretim alanlarında yüzde 75'lik bir artış olduğunu, buna bağlı olarak üretim miktarında da yaklaşık yüzde 177 artış olduğunu söyledi. Özen, “Son 5 yılın verilerine baktığımız zaman 2012 yılında 20 bin dekar alanda 63 bin ton üretim yapılırken, 2017 verilerinde bu sayı yaklaşık 35 bin dekar da 175 bin tona ulaştı” dedi.

Son yıllarda hızlı bir şekilde örtü altı yetiştiriciliğine geçiş yapıldığını kaydeden İl Müdürü Özen, üretim ve kalitede önemli derecede artış sağlandığını kaydetti. Özen, “Önceleri, çiftçilerimiz sadece açık alanda muz yetiştirirken günümüzde hem birim alandan daha fazla verim alınması, hem de meyvedeki kalitenin artması nedeniyle çiftçilerimiz örtüaltı alan da üretim yapmaya başladı” diye konuştu.

“8 bin dekara ulaştı”

Özellikle son 5 yılda muz yetiştiriciliğinde açık alan da üretimin yanı sıra örtü altı yetiştiriciliğin arttığını belirten Özen, “Antalya genelinde 2012 yılında bin 300 dekar örtü altı alan da muz yetiştirilirken, 2017 yılında bu sayı yaklaşık 8 bin dekara ulaştı” dedi.

Manavgat, Kepez, Aksu'da da muz yetiştiriciliği yaygınlaştı

Antalya da Gazipaşa ve Alanya da yetiştirilen muzun Manavgat, Kepez, Aksu ilçelerin de de yetiştiriciliğin yaygınlaştığını vurgulayan Özen, Antalya'nın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibariyle oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir il olduğunu söyledi. Özen, iklimi uygun olan ilçelerde muz yetiştiriciliğinin yapılarak ürün desenini arttırmanın gerekliliğini belirtti.