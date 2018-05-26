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26 Mayıs 2018 16:09

Antalya’da nakliyeci adıyla hırsızlık

Antalya’da kendisini nakliyeci gibi tanıtıp, girdiği depodan çeşitli eşyalar çalan şüpheli yakalandı.

Antalya’da nakliyeci adıyla hırsızlık

26 Mayıs 2018 16:09


Edinilen bilgiye göre, hırsızlık, Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi 2634 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zeminindeki deposundan eşyalarının çalındığını fark eden Erdal Y., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Apartman sakinlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin dikkat çekmemek için kendisini kamyonetiyle nakliyeci olarak tanıttığını belirledi.Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarından plakası belirlenen kamyonetin sürücüsü M.G. kısa sürede yakalandı. Jant,koltuk, televizyon, hoporlör, takım çantaları ve çok sayıda ev eşyasının bulunduğu malzemeler Erdal Y.’ye teslim edildi. Şüpheli M.G. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.




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