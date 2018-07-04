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04 Temmuz 2018 11:24

Antalya’da nem oranı yüzde 98’e çıktı

Antalya Meteoroloji 4.

Antalya’da nem oranı yüzde 98’e çıktı

04 Temmuz 2018 11:24

Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı sıcaklık uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren başlayan artış, nem oranına da yansıdı. Gece 01.30 sıralarında nem oranı rekor bir artış göstererek yüzde 98’i gördü, sıcaklık ise 30’dereceye kadar yükseldi.


Temmuz ayına sıcak hava dalgasının etkisiyle başlayan turizm kenti Antalya, dün gece adeta neme boğuldu. Gece etkili olan yüksek orandaki nem, saatler 01.30’u gösterdiğinde yüzde 98’e kadar yükseldi. İlerleyen saatlerde nem oranı yavaş yavaş yüzde 60’lara kadar düşerken, sıcaklık ise 30 dereceye kadar yükseldi. Meteorolojinin uyarısının ardından gece saatlerinde Antalya’yı bunaltmaya başlayan sıcak hava dalgası, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. 09.00-12.00 saatleri arasında 39 dereceyi gören kentte, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükselmesi, nem oranının ise yüzde 15-25 oranında olması bekleniyor.




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