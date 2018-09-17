Antalya'da nişanda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da bir nişan eğlencesi sırasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde bir nişan eğlencesinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence sırasında bir çocuğa tokat atılmasının ardından gergin anlar yaşandı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Cafer Durgun (61), Hamza E., (27) ve Sadettin B. (56) aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Cafer Durgun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Hamza E.'nin de durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Jandarma ekipleri kavgaya karışan ve şahısları bıçakladığı iddia edilen baba E.Ç. ve oğlu C.Ç. ile kardeşi E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaşamını yitiren Cafer Durgun, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.