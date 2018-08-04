Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 10:12

Antalya’da Oda Genel Sekreterlerine eğitim

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından kentteki Oda Genel Sekreterlerine eğitim verildi.

Antalya’da Oda Genel Sekreterlerine eğitim

04 Ağustos 2018 10:12


AESOB tarafından 2018 yılı kentteki Oda Genel Sekreterlerine yönelik eğitim verildi. Eğitimde AESOB Başkanı Adlıhan Dere, büyük bir aile olduklarını belirterek, oda genel sekreterlerinden genelgeler doğrultusunda hareket etmelerini istedi. Dere, “Özellikle biz seçilmişler eksik ve hatalı bir işlem yapıyorsak da, aldığınız bu eğitimlerle bizleri doğruya yönlendirmelisiniz, bu nedenle eğitim ve değerlendirme toplantıları oldukça önemli” dedi.



“Büyük bir aileyiz”


İlerleyen zamanlarda yeniden eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini aktaran Dere, “Farklı bir mekanda değişik konu ve eğitimcilerle yine bir araya geleceğiz. Bugün bizleri kırmayıp buraya gelen tüm genel sekreterlerimize teşekkür ediyorum. Burada zaman sınırlamanızda yok, aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz, bizler de üzerimize düşen her şeyi yapmak için gayret göstereceğiz. Ayrıca, burada birlik ve oda ayrımı diye bir şey söz konusu olamaz, büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.


AESOB Genel Sekreteri, Sicil Müdürü ve Muhasebe Müdürünün bilgilendirme sunumları yaptıkları toplantıda, Oda Genel Sekreterlerinin soruları cevaplandırılarak, esnaf ve sanatkarların odalara yönelik talepleri de değerlendirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç