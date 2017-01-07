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07 Ocak 2017 14:20

Antalya’da öğretmenin dalga keyfi

Antalya’da öğretmenin dalga keyfi

07 Ocak 2017 14:20

Antalya’da dev dalgalar arasındaki deniz keyfi renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı sahiline gelen yüzlerce kişi dalgalarla özçekim yaptı.
Turizm kenti Antalya’da gece başlayıp aralıklarla devam eden yağış ve fırtına, zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın hızı sahil kesimlerinde saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili’nde büyük dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar Konyaaltı sahilindeki dalga kıranlar boyunca yükseldi. Güneşin de kendini göstermesi ile birlikte turistler ve Antalyalılar kendilerini sahile attı. Kimileri sahil bandında yürüyüş yaparken bazıları da spor yapıp, kahvelerini yudumladı. Dev dalgaları arkasına alanlar ise öz çekim yapmayı ihmal etmedi. Tehlikeye aldırmayan bazı gençlerin sahil bandına indiği görüldü. Dalga kıranları aşan dalgalar sahil bandında yürüyenlere zaman zaman zor anlar yaşattı. 46 yaşındaki öğretmen Abdullah Algür ise dalgalı denizde keyif yaptı. Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte Abdullah Algür, tehlikeli olmasına rağmen dalgalar arasında yüzdü. Dev dalgaların akımına kapılan Algür, adeta sörf yaptı.
11 yıldır Antalya’da yaşayan öğretmen Abdullah Algür, "Güneş açtığı zaman zaten hava yaz gibi oluyor. Dalgaların ayrı bir keyfi var. Üzerinizdeki tüm negatif enerjiyi suya ve kuma veriyorsunuz. Çok rahatlatıcı bir etkisi var. Denizin suyu oldukça sıcak. Dalga var diye çok açılmıyorum ama dikkat etmek gerekir. Dalga her zaman olmuyor. Dev dalgaları da kaçırmıyorum. Bunun ayrı bir güzelliği var. Dalgaların arasında yüzmek terapi gibi oluyor” dedi.
Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya’da başta Kemer deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, tur tekneleri de limandan çıkış yapamadı.



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