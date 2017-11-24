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24 Kasım 2017 09:39

Antalya’da Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü Antalya’da düzenlenen törenle kutlandı.

Antalya’da Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım 2017 09:39


24 Kasım Öğretmenler Günü, Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.


24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, saat 10.00’da Atatürk Konferans Merkezi’nde devam ederken, saat 14.30’da ise Varsak Kirişler yolu üzerinde bulunan Hatıra Ormanı’na ağaç dikimiyle sona erecek.




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