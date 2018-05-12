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12 Mayıs 2018 15:33

Antalya’da okulda mahsur kalan kediyi polis kurtardı

Antalya’da bir lisede kilitli kalan kediyi polis kurtardı.

Antalya’da okulda mahsur kalan kediyi polis kurtardı

12 Mayıs 2018 15:33


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilkesi Kızıltoprak Mahallesi Aldemir Atilla Konuk Lisesi bahçesinde top oynayan çocuklar kilitli olan okul içinde bir kedi miyavlama sesi duydu. Kediyi dışarı çıkaramayan çocuklar polis ve itfaiyeden yardım istedi. Bahçedeki tüm çocuklar ise kitli kalan kediyi endişeli bakışlarla izledi. Okula gelen polis kedinin kaldığı yerde incelemelerde bulundu. Camları kırmak istemeyen polis, okul görevlilerine telefonla ulaşırken, bir taraftan da kediyi kurtarmanın yollarını aradı. Okul etrafını dolaşan polis açmayı başardığı bir pencereden kediyi kucaklayarak kurtardı. Kediyi kucağında bir süre seven polis, daha sonra çocukların olduğu yere bıraktı.


Polise ihbarda bulunan ilkokul 4. sınıf örencisi Emir Botan Kaya, “Bahçede top oynuyorduk. Sesler üzerine kedinin okulda kilitli kaldığını gördüm. Polisi aradım ve amcalar kurtardı” dedi.




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