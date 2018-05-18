Antalya’da ölümüne darp edilen annenin hukuk mücadelesi

, eski eşinin ağabeyi ve yengesi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Yasal mallarından vazgeçirilmek için ölümüne darp edilen Nilüfer Ç., azmettirilen şüphelinin 3 bin TL ile cezalandırılması karşısında buruk sevinç yaşadı. Eşiyle kazandığı gayrimenkuller ve çocuğunun haklarını almak isteyen anne Nilüfer Ç., yılan hikayesine dönen 150 milyona yaklaşan mal paylaşımı davasının sonuçlanmasını bekliyor.

Antalya’da yaşayan 40 yaşındaki Nilüfer Ç. 18 yıl önce iş adamı C.Ç. ile hayatını birleştirdi. Ailenin 2001 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Ardından Nilüfer Ç., eşinin ağabeyi ile gayrimenkul nedeniyle tartışmalar yaşadı. Olay davaya yansıyınca aile içinde gerginlikler oluştu. C.Ç. ise dava sürecinde 4 yıl sonra mülk kavgasından sıkıldığını belirterek evi terk etti. Ardından ağabey ve yenge ile Nilüfer Ç. karşı karşıya kaldı. Çocuğunun haklarını almak isteyen Nilüfer Ç. ile ağabey ve yenge arasında hukuk mücadelesi başladı. Nilüfer Ç., bu dava sürecinde her türlü şiddete maruz kaldığını iddia ederek, son olarak kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini ve hayatı tehlikesinin bulunduğunu ileri sürdü. Kendisini darp eden kişinin peşini bırakmayan Nilüfer Ç., avukatı İlkat İzol ile birlikte giriştiği hukuk mücadelesinde ilk olarak saldırganın belirlenmesini sağladı. Kısa süre önce yapılan yargılamada şüpheli 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Evliyken kazandıkları malları ve çocuğunun haklarını almak için hukuk mücadelesine devam eden Nilüfer Ç., mal paylaşımı davasının sonuca ulaşmasını istiyor.

Nilüfer Ç., 19 yıl önce eşiyle mutlu bir evlilik yaptığını hatırlatarak, bu evlilikten de bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi. 3 yıl sonra eşinin ağabeyi ve yengesinin baskılarına maruz kalmaya başladığını ileri süren Nilüfer Ç., "Ailesel şiddete maruz kaldım. ’Para için evlendi, dostu var, sevgilisi var’ gibi cümleler kurdular. 25 yıldır aynı adreste yaşıyorum. Anneliğime namusuma iftira atmalarına rağmen hepsine sessiz kaldım. Ta ki 3 yıl önce darp edilene kadar. Beni darp eden kişi kayın biraderim ve eşinin ortağının yakını çıktı. Darp edildim. 3.5 ay porselen makyajla gezdim. Estetik, plastik cerrahla yüzümdeki yaralar giderildi. Şemsiye yüzümde kırıldı. Takip edildim. Ölümden döndüm, hala korku içindeyim. Hava kararmaya başladığından itibaren sokağa çıkamıyorum” dedi.

150 milyona yakın gelir

2006 yılında eşine boşanma davası açmak zorunda bırakıldığını aktaran Nilüfer Ç., "Üzerimize olan malları bir şekilde kaçırıyorlardı. Evlilik birliği için de eşim ve çocuğumla mutluyken bir anda hayatımı bu karı koca cehenneme çevirdi. Hakkım olan mal varlığımdan yararlanamadığım gibi bir de ölümle tehdit edildim. Bunların hepsi miras yüzünden. Oğluma düşen ve medeni kanundaki yasal haklarımı istiyorum. 12 yıldır gelirlerimizden faydalanamıyorum. Yaklaşık 150 milyonluk gelir bizden kaçırıldı.Delillerle şikayet etmeme rağmen kovuşturmaya, soruşturmaya yer yoktur kararı verildi” diye konuştu.

"Eski eşim bir anda iyileşti"

Eşinin ortalıkta olmadığını belirten Nilüfer Ç., "Oğlum babasıyla zaman da geçiremiyor. Ben sanki kayın biraderimle evliymişim gibi bilirkişi raporları bile onun yönünde geliyor. 12 yıl önce boşanma davası açtığımda 4 ay sonra eşime akıl sağlığı yerinde değildir raporu alındı. Şimdi İlkat İzol dosyaya girince, 12 yıldır deli olan kişi, bir anda iyileşti. Ailesi eşimin o raporu çıkardığını çok sonra öğrendim” dedi.

"Dosyama müfettişler atansın"

Kendisini ölümüne darp eden kişinin 3 bin TL’lik bir para cezası aldığına tepki gösteren Nilüfer Ç., “Tutuklanmadı. Şüpheli avukatım olmasa neredeyse beraat edecekti. Küçükte olsa şüpheli ceza aldı, bu sevindirici. 12 yıldır mağdur edildim. Adalet Bakanına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına sesleniyorum, Antalya gibi bir yerde kadına şiddetin en ağırını görüyorum. Ama hiçbir şekilde yardım alamıyorum. Dosyama müfettişler atansın. Eşimle mal paylaşımı olan davada yasal haklarımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat İzol: "Hakları ihlal edildi"

Avukat İlkat İzol ise müvekkilinin husumetli olduğu kişiler tarafından tutulan bir şahıs tarafından 3 yıl önce darp edildiğini aktardı. Şüpheliye verilen cezanın yetersiz olduğundan yakınan İzol, müvekkilini öldüresiye darp eden kişinin bu kadar az ceza almasının üzücü olduğunu söyledi. Yargılama sonucunda karşı tarafın Nilüfer Ç.’yi darp ettirdikleri kişiye ceza aldırmayı başardıklarını dile getiren İzol, “Bazı dosyalar hala devam ediyor. Müvekkilim 12 yıl boyunca hem maddi hem manevi olarak, hem kendisinin hem çocuklarının hakları ihlal edildi. Amacımız burada Nilüfer Ç.’nin evlilik birlikteliğinden olan müşterek çocuğun haklarının ihlal edilmesiyle birlikte mağduriyetinin giderilmesine son verilmesidir. Dosyada görmüş olduğum bir çok illegallikleri delillerle gerekli mercilere sundum. Müvekkilimin takip edilip darp edilmesi, maddi olarak mağdur edildiğini görüyoruz” diye konuştu.

"Varlık içinde yokluk çekti"

Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten İlkat İzol, bu suçları işleyen kişileri gereken cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Ortada 150 milyona yakın bir mal varlığı olduğunu ifade eden İzol, “Bu varlığın, hak ve hukuk çerçevesinde Nilüfer hanım ve çocuğuna almayı planlıyoruz. Müvekkilimin 12 yıllık bir mağduriyeti olmuş olabilir. Bir çok ihmal ve resmi belgede sahtecilikte olmuş olabilir. Ama hukuk yoluyla bu sorunları çözeceğimize inanıyoruz. Nilüfer Ç. varlık içinde yokluk çekmiştir.Malların yüzde 50’si müvekkilime aittir, bu nedenle kendine ve çocuğuna düşen payı alacaktır. Yolsuzlukla mallar müvekkilimin eski eşinin ağabeyinin üzerine geçmesi söz konusudur. Bunlar dava dosyalarında mevcuttur” diye konuştu.