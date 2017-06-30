Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 11:09

Antalya’da online ‘Enerji Talep Sistemi’ başladı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.

Antalya’da online ‘Enerji Talep Sistemi’ başladı

30 Haziran 2017 11:09

Ş.(AEDAŞ) elektrikte yeni abonelik ve güç artırımı süreçlerini hızlandırma kapsamında “Enerji Talep Sistemi” adı verilen online sistemi devreye aldı.


AEDAŞ kesintisiz ve kaliteli enerji hedefi doğrultusunda özel bir uygulamaya imza attı. Yeni abonelik ve güç artırımı süreçlerinin hızlandırılması hedefiyle oluşturulan Enerji Talep Sistemi (ETS) adı verilen online sistem sayesinde, tüketici adına işlem yapan yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları, son abonelik sürecine kadar tüm işlemleri online yürütme imkanına kavuştu. Sisteme, AEDAŞ’ın internet sitesi olan www.akdenizedas.com.tr ana sayfasında bulunan buton sayesinde erişim mümkün olacak.



Fikir, ‘çalışanlardan’ geldi


Elektrik dağıtım şirketleri arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan Enerji Talep Sistemi’nin fikir babası AEDAŞ’ın yine kendi içinden çıktı. AEDAŞ’ın şirket içi motivasyonu artırmak ve yaratıcı fikirleri desteklemek adına 2016 yılında başlattığı “Fikr-i Tasarruf” yarışmasına gönderilen fikirler arasında 1. seçilen proje, öz kaynaklar kullanılarak hayata geçirildi. Yeni abonelik ve güç artırım süreçlerinin teknik bir işlem olduğuna işaret eden Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamlarının; tesisat kontrolü, orta gerilim kabulü, proje onayı gibi süreçler için, her bir aşamada hazırladığı belgelerin çıktısını alarak dağıtım şirketine bizzat gelmesi gerekiyordu. ‘Her geçen gün daha iyiye’ sloganını benimsemiş bir şirket olarak hayata geçirdiğimiz ETS sayesinde tüm bu işlemler artık online olarak yürütülebilecek. Bu projenin kendi içimizden yetişmiş çalışanlarımız tarafından hazırlanması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şirket içerisinde bu tarz yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine her zaman destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.



Sistem nasıl işliyor


Projede, öncelikle sisteme kayıtlı olan yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamlarına bir kullanıcı adı ile şifre tanımlanıyor. Elektrik mühendisleri ve fen adamları, alçak gerilim proje kontrollerini, 30 kW ve üstü alçak gerilim ve orta gerilim abonelerin tesisat kontrollerinin taleplerini online olarak sistemden yapabiliyor. Bu sırada tüm bilgi ve belgelerin otomatik olarak arşivlenmesi de sağlanıyor. Yeni abonelik ve güç artırma işlemi sırasında sahada yapılacak kontrol ve çalışmalar için online olarak randevu alınabilirken, tüm belgeler ve çıktılar fen adamları tarafından taratılarak yine online ortamda yüklenebiliyor. Tüm süreçlerde başvurusunun durumu hakkında ilgili kişilere SMS ile bilgilendirme yapılıyor. İşlemler tamamlandığında ise müşterinin sadece abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli oluyor.


Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları; ets.akdenizedas.com.tr:188 linki üzerinden de sisteme doğrudan ulaşım sağlayabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!