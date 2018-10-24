Antalya'da, Online Turizm Teknolojileri Anlatıldı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te "Online Turizm Teknolojileri" konulu eğitim programı düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde bulunan AdviceAl Academy tarafından 11-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programa bir çok şehirden turizmde online teknolojiyi öğrenmek isteyen turizmciler katıldı. Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz'un açılış konuşması ile başlayan eğitim 4 gün sürdü.

Turizmde online teknolojiyi detaylı olarak öğrenen, işleyişi hakkında bilgi sahibi olan ve bu teknolojiyi yönetme becerisi kazanan katılımcılar, hızlı bir şekilde ilerleyen global teknolojileri hedefleyen Türk turizminin güçlü birer temsilci oldular. TR Turistik Genel Müdürü Gökhan Benli ve SAN TSG Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Türk'ün konuşmacı olarak yer aldığı programda katılımcılar turizm sektöründe teknolojinin nasıl kullanıldığını da örnekleri ile beraber öğrenme fırsatı yakaladı.