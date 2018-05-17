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17 Mayıs 2018 17:27

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya’da orman yangını

17 Mayıs 2018 17:27


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Çamlığı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi tanker ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.


Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manavgat Grup Amiri Erdal Demirtaş söndürme çalışmalarını yerinde takip eti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.




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