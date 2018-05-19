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19 Mayıs 2018 15:13

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun ormanlarında 1 gün arayla ikinci yangın çıktı.

Antalya’da orman yangını

19 Mayıs 2018 15:13


Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat Sorgun Mahallesi Sorgun ormanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arazöz, 2 itfaiye, 1 su tankı ve 1 ilk müdahale aracı ile yapılan çalışmalarda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangının söndürülmesinin ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar bölgede soğutma çalışması yapıldı.


Öte yandan, 1 gün önce de Sorgun çamlığında 2 ayrı noktada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.




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