Antalya’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat Sorgun Mahallesi Sorgun ormanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. 2 arazöz, 2 itfaiye, 1 su tankı ve 1 ilk müdahale aracı ile yapılan çalışmalarda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, 1 gün önce de Sorgun çamlığında 2 ayrı noktada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.