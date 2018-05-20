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20 Mayıs 2018 16:16

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya’da orman yangını

20 Mayıs 2018 16:16

Bölgeye yakın ev ve iş yeri bulunan vatandaşlar yangını endişeli gözlerle seyrederken, yangının çıktığı bölgeye yakın cadde araç trafiğine kapatıldı.


Aksu Çalkaya Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki ev ve iş yerlerini de tehdit eden yangın rüzgarın etkisiyle bir anda yayılmaya başladı. Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.



Cadde araç trafiğine kapatıldı


Öte yandan, çevredeki vatandaşlar alevleri endişeyle izlerken, bölge polis tarafından kısa süreliğine sivil araç trafiğine kapatıldı. Yangın, yine cadde üzerindeki bir elektrik trafosuna sıçradı.Ekipler müdahale ederek trafodaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının kasıtlı olarak çıkartıldığını iddia eden çevre sakinlerinden bir vatandaş, “İnsanın suçu vardır, hırsızlık yapar, adam öldürür bu ağaçların suçu ne? Şimdi onlar semaya bakıyor ve Allah’a yalvarıyor. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum” dedi.


Bazı bölgelere itfaiye ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor.




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