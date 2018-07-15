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15 Temmuz 2018 09:50

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya’da orman yangını

15 Temmuz 2018 09:50

Yangının çıktığı nokta yakınlarında şüpheli bir araç görüldüğü bilgisi üzerine olay yerine terörle mücadele ekipleri yönlendirilerek bölge çembere alındı.


D-400 karayolunun Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi yol kenarındaki ormanlık alanda gece saat 01.00 sıralarında alevler görülünce itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbir alırken, yangının çıktığı bölgede şüpheli bir araç görüldüğü bilgisi üzerine tüm emniyet birimleri alarma geçti.


Antalya’dan gelen Akrep aracı desteğiyle ve rehber vatandaşların kılavuzluğunda ormanlık alanda Terörle Mücadele ekipleri arama tarama çalışması yaparken, uzun namlulu polisler yangının çıktığı tepenin çevresini sardı. Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, çalışmaları bizzat kendisi yönetti.


Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılırken, olay yeri inceleme ekibi de yangın alanından delil topladı.




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