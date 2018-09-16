Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan yangın söndürme helikopteri ve uçakla müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Döşemaaltı ilçesi Düzlerçamı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına karadan ulaşım bulunmazken, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı ve helikopter havadan müdahale ediyor. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler, yangının yayılmaması ve bölgede daha fazla hasara yol açmaması için yoğun çaba sarf ediyor.