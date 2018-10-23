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Antalya'da orman yangını

ANTALYA (İHA) –Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA (İHA) –Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Çeltikçi Mahallesi Kalemçeler mevkiinde Gülsüm Çelik'e ait 22 dönüm arazi içerisinde bulunan çam ve Menengiç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi ellerinde ağaç dallarıyla mahalle sakinleri yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangını yerleşim yerlerine ve ekili arazilere ulaşmadan kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerine gelen orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler soğutma çalışması yaptı.


Yapılan incelemede ormanlık alan içerisinde içki şişelerinin yanında çok sayıda esrar ve kristal gibi uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme bulundu.

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