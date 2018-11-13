Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerleşim bölgesine çok yakın noktada çıkan orman yangını korkuttu. Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Aslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi, mahalle sakinleri yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. 02.00 sıralarında soğutma çalışmalarına başlanan yangın sabaha karşı tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.