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03 Temmuz 2018 15:09

Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Aksu İlçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

03 Temmuz 2018 15:09


Yangın, Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede havadan ve karadan ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 adet arozöz ve 30 orman işçisinin yanı sıra havadan helikopter ve uçak müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında ilk belirlemelere göre 0.2 hektarlık alan küle döndü. Jandarma ekipleri yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlattı.




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