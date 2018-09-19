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Antalya'da orman yangını devam ediyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabası devam ederken D-400 karayolu üzerindeki yangında trafiğin aksamaması için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beldibi jandarma ekipleri de tedbir aldı.


Bugün akşam saat 20.30 sıralarında Antalya-Kemer karayoluda Beldibi mevkiinde karayoluna 300 metre mesafede başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Halen kontrol altına alınamayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri müdahale ediyor. Yoğun trafik akışının olduğu D-400 karayolunda yangın sebebiyle araçların geçişi de Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanırken Beldibi Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.


Bölgede tedbir amaçlı elektriklerin de kesildiği bildirildi.

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