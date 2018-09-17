İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da orman yangının felaketi fotoğraflara yansıdı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının boyutu ise vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozer ile müdahale edilirken, bölgeden çekilen fotoğraflar da yangının boyutunu gözler önüne serdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.