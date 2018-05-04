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04 Mayıs 2018 18:28

Antalya’da otel odasında şüpheli ölüm

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önceki dönem belediye başkan yardımcısı olan Yusuf Şen, tatil yapmak için geldiği Kemer’deki lüks bir otelde odasında ölü bulundu.

Antalya’da otel odasında şüpheli ölüm

04 Mayıs 2018 18:28


İnegöl’de 2009 yılında belediye meclis üyesi seçilen ve daha sonra Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği öğrenilen Yusuf Şen (55), işadamı arkadaşı ile birlikte Antalya’nın Kemer ilçesi Deniz Caddesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Öğleden sonra Yusuf Şen’in odasını temizlemek üzere içeriye giren otel personeli Şen’in yatakta hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan 112 Acil Servis sağlık ekibi, Yusuf Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Olaydan sonra Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Büro amirliklerine bağlı ekipler otele gelip odada araştırma yaparken, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Filiz Sarkaya ve Kemer İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da otele gelerek inceleme yaptı.


İncelemenin ardından Yusuf Şen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna gönderilirken, maktulün tatile birlikte geldiği ancak ayrı odalar kiraladığı öğrenilen arkadaşı, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.




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