Antalya’da otel servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

Minibüsün ön camından aracın konsoluna giren ağaç parçası ise dikkat çekti.

Kaza, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Kundu ve Serik’e otel personellerini taşıyan Murat Çelik (42) yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı servis minibüsü, Altınova Bulvarı’na geldiği sırada ön sağ lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelik’in kullandığı minibüs, refüje çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. İçerisinde otel personellerinin bulunduğu servis minibüsünde otel çalışanlarından aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Refüjde bulunan ağaçları yıkıp geçen minibüsün ön camından içeriye ise bir ağaç parçasının girip ön konsola kadar ilerlediği gözlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şans eseri yaralanmayan şoför Murat Çelik, “Yolda gidiyordum birden lastik patlayınca refüje girdim” derken, oldukça korktuğu gözlenen yolculardan 23 yaşındaki Kader Kapusuz da, “Telefonla oynuyordum, düz yolda giderken bir anda şoför kontrolünü kaybetti mi, yoksa daldı mı bilmiyorum yoldan çıktık. Kaldırıma girdik, devrilir gibi oldu tekrar toparladı” dedi.

Kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yolda trafik kontrollü olarak verildi. Kazayı yara almadan atlatan personeller ise kaza yerine gelen başka bir servisle yollarına devam etti.