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09 Ocak 2017 10:08

Antalya’da otel servisi otomobille çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı

Antalya’da otel servisi otomobille çarpıştı: 1’i ağır 16 yaralı

09 Ocak 2017 10:08

Antalya’nın Kemer ilçesinde otel servisi ile ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Antalya kent merkezinden Kemer ilçesindeki bir otele personel taşıyan Paşa Asal (46) yönetimindeki 07 UU 001 plakalı servis otobüsü, Beldi 3 Kavşağı yakınlarında yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda Veysel Mir (29) idaresindeki 05 FG 122 plakalı ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada otobüste bulunan otel personelleri ile iki sürücü yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Aralarında sürücülerin de bulunduğu 13 yaralı Kemer Devlet Hastanesine, 2 yaralı Kemer Özel Yaşam Hastanesine, durumu ağır olan 1 yaralı da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kazanın ardından Antalya-Kemer karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.



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