Antalya’da otellerde doluluk yüzde yüze ulaştı

Ramazan bayramına sayılı günler kala turizmin başkenti Antalya’da hareketlilik başladı. Beş yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, konuklar için çeşitli konserler ve eğlence programları organize edildi.

Açıklamalarda bulunan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2017 yılında sezonun biraz sıkıntılı başladığını hatırlatarak, nisan ayının girmesiyle birlikte rakamların istenilen seviyeye çıkmaya başladığını kaydetti.

İki kayıp yılın ardından 2017 yılında Türkiye’nin tekrardan yükselişe geçme yılı olduğunun altını çizen Ayık, “ Özellikle Rusya ile ilişkilerin düzelmesi rakamları yükseltti. Avrupa ile sıkıntılarımız ilk 6 ay itibariyle devam etti ama okul tatillerinin başlamasıyla birlikte yavaş yavaş rezervasyonlarda geri dönüş başladı. Ramazan bayramıyla birlikte sektörde en yoğun döneme girmiş olduk. Rusya,Avrupa ve iç pazarda yoğun bir talebin oluşacağı döneme girdik. Sezonun kalan bölümünde 2017 yılı bizim arzu ettiğimiz seviyelerde bir yıl olarak gerçekleşecek” dedi.

"Temmuz ve ağustosta iç talep patlaması bekleniyor"

Ayık, bu yıl Antalya’ya yaklaşık 10 milyon turisti beklediklerini kaydetti.

Ayık, hedeflerinin bu yıl 2015 rakamlarını görmek olduğunu vurgulayarak, “Avrupa pazarı daha belirleyici olacak, Rus pazarındaki yoğunlukta bu rakamlarda tabi ki etkili olacak. Şuan baktığımızda tüm kaynak pazarlarımızda Türkiye’ye doğru eğilimlerin arttığını ve rezervasyon akışlarının pozitife döndüğünü görüyoruz. Özellikte temmuz ve ağustos ayında iç pazarda talep patlaması bekliyoruz” diye konuştu.

"Kıyı tesisleri doldu"

Ramazan bayramı itibariyle kıyı bölgelerinde tüm tesislerin doluluk oranının yüzde yüze ulaşacağını işaret eden Ayık, “Ege bölgesinde başlarda talep fazlaydı ama gelişen süreçte Akdeniz Bölgesi’nde ciddi bir yoğunluk oluştu. Bölgemizde her tesiste arzu edilir seviyede doluluğa ulaşıldı. Her bütçeye ve her kategoriye uygun tesis bulmak mümkün. Misafirlerimiz kendi bütçelerine göre her türlü tesiste tatil yapmaya başladılar. Ama bizim iç pazardaki en büyük sıkıntımız bayram tatilinin kısa olmasıdır. İnsanlar yine kısa da olsa tatillerini yapıyorlar. Ama en büyük yoğunluğu bayramdan sonra bekliyoruz” diye konuştu.

"300 bin yerli tatilci"

Türkiye için bayramların büyük önem arzettiğini ifade eden Ayık, “İnsanlar sadece tatil yapmaz, akraba ziyareti de gerçekleştirirler. Ülke genelinde milyonun üzerinde bir hareketin olmasını bekliyoruz. Ama kıyı bölgelerine tatil amaçlı 300 bin kişinin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Billur: "Yüzde 100 doluluk"

Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur, Ramazan bayramın yaklaşmasıyla birlikte doluluğun yüzde 90’a ulaştığını, hafta sonu itibariyle yüzde yüze ulaşacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin 7 bölgesinden misafirleri ağırladıklarını aktaran Billur, ağırlığı ise İstanbul,Ankara ve İzmir’den gelen tatilcilerin oluşturduğunu belirtti.

"İnna konseri"

Misafirlerine alternatif eğlence programları düzenlediklerini dile getiren Derya Billur, “ Arefe gecesi Ümit Besen, bayramın ikinci günü Romanyalı sanatçı İnna, üçüncü gün ise Gripin konserlerimiz olacak” dedi.

Billur, Antalya’da tatilin deniz, kum ve güneşten oluşmadığının altını çizerek, dünyanın en önemli fitness merkezlerinden birini tesislerine kurduklarını vurguladı.